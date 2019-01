Actualidade

O presidente da Câmara do Porto afirmou hoje que os serviços vão analisar "pedidos de licenciamento" com "atenção" a duplicações de registos como o da Selminho, mas "andar aleatoriamente à procura" é "como a caça aos gambozinos".

"No caso de surgir um novo pedido de licenciamento, olharemos para isso com atenção. Andar aleatoriamente à procura é um pouco como a caça aos gambozinos. E não é só nesta zona [da Arrábida]. Várias vezes verificámos desconformidades", afirmou Rui Moreira na reunião pública da Câmara, a primeira após o tribunal ter decidido ser municipal parte do terreno da Selminho, imobiliária do presidente da autarquia e da sua família.

O presidente da Câmara respondia ao pedido, feito pelo PS e a CDU, para que a autarquia avalie a se existem outros terrenos municipais "apropriados" por privados, e esclareceu que, relativamente à obra da empresa Arcada na Arrábida, em investigação pelo Ministério Público (MP) e Inspeção-Geral de Finanças (IGF), juristas concluíram não existir "possibilidade de reclamar a sua propriedade".