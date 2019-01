Actualidade

O Sporting pediu hoje ao presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional de Futebol (LPFP), Pedro Proença, que intervenha de forma a evitar as entradas tardias de adeptos do clube nos estádios dos adversários.

Em carta enviada a Pedro Proença, o Sporting considera que "a privação de entrada dos adeptos é algo relevante (...), que afasta os adeptos dos estádios de futebol e, lentamente, da modalidade".

O Sporting critica a entrada tardia de adeptos nos jogos com o Vitória de Guimarães e Tondela, "onde já estavam decorridos aproximadamente 40 minutos do primeiro tempo, quando, finalmente, os adeptos e associados entraram no recinto".