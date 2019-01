Actualidade

A manutenção de uma elevada dívida pública é um "constrangimento ao crédito" para Portugal, ainda que não se espere um agravamento desta situação nos próximos tempos, segundo a agência de 'rating' Moody's.

Num relatório hoje divulgado sobre a perspetiva para os países da zona euro este ano, a empresa referiu que tanto Portugal como Espanha e Itália estão entre os países cujo elevado nível de dívida pública pode complicar esforços de financiamento.

Ainda assim, de acordo com a Moody's, no universo dos países mais endividados, como França, Bélgica, Chipre, Grécia, Itália, Portugal e Espanha "todos com uma dívida pública superior a 90% do PIB [Produto Interno Bruto] - apenas França, Itália e Espanha irão registar nenhum ou só um ligeiro decréscimo nos seus rácios de dívida".