Actualidade

A presidência romena do Conselho da União Europeia assumiu hoje como uma das suas missões prioritárias o combate à desinformação ('fake news'), admitindo ser necessária "ação urgente" com vista a "proteger e defender" as eleições europeias de maio.

Num Conselho de Assuntos Gerais hoje celebrado em Bruxelas - naquela que foi a primeira reunião ministerial da UE presidida pela Roménia, que assumiu a presidência semestral rotativa do Conselho em 01 de janeiro -, os 28 tiveram uma "troca de pontos de vista" sobre como lidar com a desinformação, "tendo particularmente em conta as eleições europeias" de 23 e 26 de maio próximo, com base no plano de ação proposto pela Comissão Europeia.

Na conferência de imprensa no final do Conselho, no qual Portugal esteve representado pela secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, o ministro romeno responsável pelos Assuntos Europeus, George Ciamba, que presidiu à reunião, assegurou que o combate às 'fake news', além de estar "no topo da agenda da Comissão" Europeia, é também uma prioridade para a presidência romena.