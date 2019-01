Montijo

O presidente da Câmara do Montijo, Nuno Canta (PS), disse hoje que o novo aeroporto vai provocar um aumento de turismo fluvial no estuário do Tejo.

"O novo aeroporto vai proporcionar o aumento do turismo fluvial no estuário do Tejo, que hoje tem poucos ou nenhuns barcos. Será um ponto essencial de ligação turística a esta região", afirmou o autarca no Montijo (distrito de Setúbal), na cerimónia de assinatura do acordo de financiamento de expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa.

Num vídeo exibido após o discurso de Nuno Canta, podia ler-se que a ligação fluvial entre o Cais do Seixalinho, no Montijo, e Lisboa terá uma deslocação de cerca de 25 minutos, enquanto por rodovia demora à volta de 30 minutos.