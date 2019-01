Dívidas/Moçambique

A defesa de Manuel Chang alegou hoje que a detenção do ex-ministro das Finanças moçambicano "é ilegal" porque o mandado de extradição emitido pelos EUA, cuja decisão do tribunal de Joanesburgo foi adiada para quarta-feira, "está incompleto".

O advogado Rudy Krause disse à Lusa, em contacto telefónico, que "o mandado de detenção não está em conformidade", por o pedido dos Estados Unidos "não estar completo e não ter inscrito que se pretende realizar a extradição" de Manuel Chang, que se encontra detido desde 20 de dezembro.

"Não se pode aplicar a extradição porque, simplesmente, a extradição não está no mandado de detenção pelo qual Manuel Chang foi detido", disse, salientando que "essa razão é mais do que suficiente para pedir a libertação imediata" do ex-ministro do Governo de Armando Gembuza.