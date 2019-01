'Brexit'

O presidente da Confederação do Turismo Português (CTP), Francisco Calheiros, manifesta-se "preocupado" com os efeitos do 'Brexit' no turismo em Portugal e defende uma ação cirúrgica para não se perderem turistas britânicos.

O debate na Câmara dos Comuns sobre a saída do Reino Unido da União Europeia ('Brexit') será retomado na quarta-feira e será o ministro do 'Brexit', Stephen Barclay, a dar início aos trabalhos. A Lusa falou com a Confederação do Turismo Português (CTP), para ouvir a sua perspetiva sobre qual poderá ser o impacto para Portugal da saída do Reino Unido da União Europeia.

Francisco Calheiros, presidente da CTP, admite, em declarações à Lusa, estar "preocupado com o 'Brexit'" porque "a União Europeia foi estudada para a união e não para a desunião, por isso, falou-se sempre sobre como entrar, mas nunca se falou sobre como sair".