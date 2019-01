Actualidade

O ministro da Administração Interna manifestou-se hoje preocupado com os dados da sinistralidade rodoviária registados em 2018 e afirmou que será estabelecida uma "intervenção de tolerância zero" e "acompanhamento político" nas áreas de maior risco.

"Não nos conformamos com estes resultados. A prioridade absoluta, identificadas as zonas de risco, será uma estratégia de tolerância zero e de acompanhamento político daquilo que é a atividade operacional relativamente a estas áreas de risco", disse Eduardo Cabrita aos deputados da comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.

Dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) indicam que 513 pessoas morreram em acidentes rodoviários no ano passado, mais três do que em 2017, registando-se uma subida pelo segundo ano consecutivo do número de mortos.