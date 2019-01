Montijo

Meia centena de elementos da Plataforma Cívica Aeroporto BA6-Montijo Não! manifestaram-se hoje contra a escolha daquela base aérea para aeroporto complementar ao de Lisboa e entregaram ao Governo um memorando defendendo a construção no campo de tiro de Alcochete.

"Entregámos o memorando e um conjunto de documentos ao assessor do primeiro-ministro que, no essencial elencam um conjunto de razões que nos levam a dizer que a opção pelo Montijo é a pior das opções. Se houvesse uma espécie de concurso para escolher a pior sítio, era o Montijo que era eleito, de certeza absoluta, por todas as razões: ambientais, saúde pública, tudo aquilo que possamos imaginar", disse à agência Lusa José Encarnação, da plataforma cívica contra o novo aeroporto no Montijo, no distrito de Setúbal.