Actualidade

Um escaravelho subterrâneo sem olhos e sem pigmentação é o primeiro do género a ser descoberto em Portugal, segundo uma investigação publicada no boletim ZooKeys.

A descoberta de Ignacio Ribera, do Instituto de Biologia Evolucionária, em Espanha, e de Ana Sofia Reboleira, da Universidade de Copenhaga, na Dinamarca, foi feita na gruta de Soprador do Carvalho, no concelho de Penela.

A gruta faz parte do sistema de Dueça, e estende-se por quatro quilómetros na serra do Sicó, um maciço calcário.