Actualidade

O partido espanhol de extrema-direita Vox apresentou hoje um documento com 19 propostas, entre elas a de expulsar 52.000 "imigrantes ilegais", para apoiar a investidura do candidato do Partido Popular à presidência do Governo regional da Andaluzia.

As propostas foram apresentadas e discutidas numa reunião entre os secretários-gerais do PP (Partido Popular, direita), Teodoro García Egea, e o do Vox, Jaime Ortega Smith, para tentar avançar num acordo que permita a investidura do líder regional popular, Juanma Moreno, à presidência da Junta da Andaluzia.

Fontes do PP citadas pela agência Efe já consideraram "inaceitáveis" as propostas do Vox, mas os populares precisam do apoio parlamentar da extrema-direita para desalojar o partido socialista espanhol (PSOE) do Governo regional.