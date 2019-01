Actualidade

O Banco Mundial reviu em baixa a previsão de crescimento económico de Angola para 2018, estimando agora uma contração de 1,8% em vez de uma expansão de 1,6% do Produto Interno Bruto (PIB).

A revisão, feita pelos peritos do Banco Mundial no relatório 'Perspetivas Económicas Globais", divulgado hoje, representa uma inversão de 3,5 pontos percentuais relativamente às previsões feitas há 12 meses atrás.

O relatório refere que Angola e também Guiné Equatorial registaram uma quebra no PIB devido ao declínio na produção de matérias-primas, no caso angolano do petróleo.