O Banco Mundial reviu hoje em alta a previsão de crescimento económico de Moçambique, projetando uma expansão de 3,5% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2019 e de 4,1% em 2020.

A revisão, feita pelos peritos do Banco Mundial no relatório 'Perspetivas Económicas Globais", divulgado hoje, representa uma melhoria de 0,1 e de 0,5 pontos percentuais relativamente às previsões feitas há 12 meses atrás para 2019 e 2020, respetivamente.

Apesar de manter a previsão para 2018 nos 3,3%, o documento refere que Moçambique sofreu com a redução do investimento direto estrangeiro em 40% nos países africanos e que afetou países vizinhos, como o Zimbabué ou Tanzania e também com a descoberta de dívida pública oculta.