Actualidade

O crescimento económico global vai desacelerar de 3% em 2018 para 2,9% em 2019, informou hoje o Banco Mundial, que identificou vários riscos para as perspetivas económicas, destacando as tensões relacionadas com as "guerras comerciais".

Os peritos do Banco Mundial reviram em baixa as estimativas para ambos os anos em 0,1 pontos percentuais desde o relatório apresentado há 12 meses e projetaram um crescimento de 2,8% para 2020 e 2021.

"As perspetivas para a economia global são mais sombrias. As condições de financiamento global foram apertadas, a produção industrial atenuou, as tensões comerciais intensificaram-se e algumas grandes economias emergentes e em desenvolvimento sentiram uma pressão significativa nos mercados financeiros", refere o relatório 'Perspetivas Económicas Globais" de 2019 publicado hoje.