Dívidas/Moçambique

A defesa de Jean Boustani, arguido no caso das dívidas ocultas de Moçambique, enviou hoje uma carta à Justiça norte-americana com proposta de caução de 20 milhões de dólares e residência de alta segurança para atenuar medidas de coação.

Numa carta de 15 páginas, dirigida hoje ao principal juiz do caso, William Kuntz, a equipa de defesa propõe novas condições para a libertação de Jean Boustani, preso preventivamente no Metropolitan Detention Center (MDC), entre as quais o avanço de um milhão de dólares em dinheiro para garantia de um total de 20 milhões de dólares (17,5 milhões de euros) e uma residência com fortes medidas de segurança para prisão domiciliária.

O documento inclui um pedido de nova audiência o mais breve possível e afirma a prontidão de Jean Boustani, libanês, em mudar-se para a residência proposta.