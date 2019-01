Actualidade

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, encabeça uma listagem de 93 venezuelanos, que inclui vários ministros, governadores, altos funcionários, magistrados, empresários vinculados ao regime e familiares que estão impedidos de entrar no Peru.

A listagem, segundo o diário venezuelano El Universal, foi criada depois de o ministro dos Negócios Estrangeiros do Peru, Néstor Popolizio, anunciar, na segunda-feira, que o seu país iria incluir no seu sistema de controlo migratório o nome de pessoas relacionadas com o Governo de Caracas, e seus familiares, para que fossem impedidos de entrar.

Segundo a emissora Rádio Programas de Peru (RPP), os venezuelanos não necessitam de visto para ingressar Peru, mas, no entanto, o Governo peruano pode "impor restrições de caráter migratório".