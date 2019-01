Actualidade

A polícia norte-americana apresentou um mandado de busca na terça-feira para obter ADN de todos os funcionários do sexo masculino de uma unidade de saúde em Phoenix, onde uma paciente que estava em coma há 14 anos deu à luz.

A instituição, Hacienda HealthCare, saudou a recolha de amostras de ADN junto dos seus funcionários, em comunicado: "Continuaremos a cooperar com a Polícia de Phoenix e com todas as outras agências de investigação para descobrir os factos nesta situação profundamente perturbadora, mas sem precedentes".

O site de notícias local Azfamily.com informou pela primeira vez que a mulher, que estava em estado vegetativo há 14 anos, em resultado de um afogamento, deu à luz um bebé a 29 de dezembro.