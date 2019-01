Actualidade

O Exército de Taiwan anunciou uma série de exercícios militares em grande escala para 2019 que preveem táticas de defesa contra uma possível invasão chinesa, em resposta à ameaça de Pequim de usar a força para controlar a ilha.

As Forças Armadas de Taiwan realizam regularmente exercícios militares, mas agora a agência de notícias oficial daquele território citou o chefe de planeamento do Ministério da Defesa, o general Yeh Kuo-hui, que disse que os exercícios em 2019 "estão a ser 'desenhados' com base na adoção de novas táticas de defesa contra uma possível invasão chinesa".

A China reivindica soberania sobre Taiwan, que se separou do continente no meio da guerra civil em 1949.