Actualidade

O Governo das Maldivas pediu hoje aos cidadãos que denunciem casos de corrupção e abuso de poder que tenham ocorrido durante o mandato do líder derrotado nas eleições do ano passado.

O pedido, que consta de um comunicado do gabinete do Presidente, foi feito um dia depois de a polícia ter interrogado pela terceira vez o ex-Presidente Yameen Abdul Gayoom sobre supostas transações financeiras ilegais.

No comunicado indica-se que as informações sobre casos de corrupção e abuso de poder nas instituições do Estado entre 01 de janeiro de 2012 e 17 de novembro de 2018 podem ser enviadas por escrito à Comissão Presidencial sobre Corrupção e Recuperação de Ativos.