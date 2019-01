Actualidade

A média global do índice de democracia no mundo manteve-se estável em 2018 pela primeira vez em três anos, mas 42 países baixaram a sua cotação e apenas 4,5% da população vive em plena democracia, segundo o The Economist.

De acordo com o Índice da Democracia elaborado pelo The Economist Intelligent Unit, 48 dos 167 países analisados viram a sua cotação subir, mas há menos pessoas a viver em algum tipo de democracia (47,7% comparado com 49,3% em 2017). Destas, apenas 4,5% vivem em plena democracia.

Segundo o Índice da Democracia relativo a 2018, nenhum dos países da Europa Ocidental considerados "democracias com falhas", onde se inclui Portugal, conseguiu passar a "plena democracia". Neste grupo de países estão igualmente a França, Bélgica, Chipre, Grécia e Itália.