Actualidade

As exportações portuguesas de bens caíram 8,7% em novembro, em termos homólogos, de acordo com o INE, que justifica a quebra com a redução das exportações no setor automóvel devido à greve dos estivadores no Porto de Setúbal.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), as exportações diminuíram 8,7% (face à subida de 5,3% em outubro de 2018), "devido à diminuição verificada no comércio Intra-UE e no comércio Extra-UE, sendo de destacar o decréscimo das exportações de material de transporte, maioritariamente de automóveis para transporte de passageiros, em 29,4% (contributo de -5,7 pontos percentuais para a taxa de variação homóloga do total das exportações de bens), que estará associado à greve dos estivadores no porto de Setúbal".

Já as importações aumentaram 11,5% (5,4% em outubro), com as importações de material de transporte a registarem um acréscimo de 21,3% (com um contributo de 3,4 pontos percentuais para a taxa de variação homóloga do total das importações), em resultado fundamentalmente da aquisição de outro material de transporte (aviões), sinaliza o INE.