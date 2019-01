Actualidade

O movimento independentista de Cabinda indicou hoje ter entrado na terça-feira em confrontos com as tropas angolanas no enclave, que causaram a morte a 12 pessoas, quatro delas civis, junto à aldeia e Tchiminzi, na região de Massabi.

Num "comunicado de guerra", o Estado-Maior General da Frente de Libertação do Estado de Cabinda/Forças Armadas de Cabinda (FLEC/FLAC) indica que uma patrulha da ala militar do movimento independentista foi "alvo de uma emboscada das forças ocupantes" angolanas.

"A FLEC/FAC lamenta a morte dois militares das FAC durante a ação. De lamentar igualmente a morte de quatro civis no decorrer do confronto. Da parte das forças atacantes, seis soldados angolanos perderam a vida", lê-se no documento, assinado pelo chefe operacional das FAC e comandante militar da região do Massabi, Che Libika Nkulu.