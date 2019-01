Actualidade

Os deputados da Comissão de Orçamento e Finanças aprovaram hoje a obrigação de ser realizada uma auditoria independente aos bancos que peçam ajuda ao Estado.

Esta era uma proposta de aditamento do PSD e do CDS-PP ao diploma de consenso de PSD, CDS, PCP e Bloco de Esquerda (BE), hoje também aprovado na especialidade, que obriga a serem divulgados ao parlamento os grandes devedores que entrem em incumprimento contribuindo para que os bancos necessitem de ajudas públicas.

A legislação sobre a auditoria prevê que quando um banco é recapitalizado com fundos públicos, no prazo de 30 dias, "o Governo manda realizar uma auditoria especial por entidade independente, por si designada sob proposta do Banco de Portugal, a expensas da instituição auditada".