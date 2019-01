Brexit

O governo britânico propôs hoje consultar a Assembleia da Irlanda do Norte antes de ativar a solução de salvaguarda para a fronteira com a República da Irlanda após o 'Brexit'.

O compromisso faz parte de um pacote de medidas apresentado hoje para a região britânica, e que procura assim garantir o apoio dos deputados do Partido Democrata Unionista ao acordo de saída da União Europeia.

A solução, conhecida por 'backstop', mantém o território vinculado a parte das regras do mercado único europeu enquanto continuam as discussões sobre um acordo comercial se estas não estiverem concluídas do período de transição, que termina no final de 2020.