Actualidade

A Universidade dos Açores apresenta neste início de 2019 um défice orçamental de 800 mil euros, perante o "incumprimento" do Governo da República com o Plano de Recuperação Financeira (PRF) e imposições legislativas, denunciou hoje o reitor da academia.

João Luís Gaspar, que falava na sessão evocativa dos 43 anos da instituição, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, explicou que a lei do Orçamento do Estado de 2018 determinou o pagamento das valorizações remuneratórias ao pessoal de carreira, mas o Governo da República "só transferiu para as universidades 40% das verbas necessárias" para fazer face a esta despesa.

"Mesmo assim, a Universidade dos Açores procedeu à regularização de todas as situações com verbas próprias, mas tal só foi possível porque os 150 mil euros que a instituição tinha disponíveis para pagar ao Estado a última prestação do empréstimo contraído em 2012 foram utilizados para pagar aos trabalhadores da academia o lhes era devido", referiu o responsável.