Actualidade

O treinador do Sporting de Braga, Abel Ferreira, destacou hoje a dificuldade em jogar no terreno do Portimonense, mas garantiu que apresentará uma equipa para vencer na quinta-feira, em jogo da 17.ª jornada da I Liga de futebol.

Dos oito jogos realizados em casa no campeonato, o Portimonense só perdeu uma vez e venceu cinco, entre eles frente ao Benfica, Sporting e Vitória de Guimarães.

"Temos visto as dificuldades que os 'grandes' tiveram a jogar em Portimão, é um adversário muito forte em casa, dos melhores do campeonato, é mais uma oportunidade para crescer coletivamente e está em perspetiva um grande jogo", disse o técnico, em conferência de imprensa de antevisão da partida.