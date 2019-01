Actualidade

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) realizou hoje um leilão de Obrigações do Tesouro a 10 anos sindicada por bancos, no valor de 4 mil milhões de euros, avança a Bloomberg.

As Obrigações do Tesouro (OT) foram emitidas com um 'spread' de 112 pontos base acima da taxa do mercado, de acordo com a agência Bloomberg.

As OT a 10 anos portuguesas negoceiam hoje com um juro de 1,786%.