Brexit

O Governo britânico terá de apresentar um novo plano para o 'Brexit' no Parlamento no espaço de três dias se o acordo que negociou com Bruxelas for rejeitado pelos deputados na próxima terça-feira.

A imposição foi determinada por uma votação hoje na Câmara dos Comuns forçada por uma emenda proposta pelo deputado do partido Conservador Dominic Grieve, recebendo o apoio de 308 deputados contra 297, uma margem de 11 votos.

A emenda refere que, caso o acordo seja receitado pelos deputados, o que é considerado muito provável, "um ministro da coroa apresentará dentro de três dias de trabalho uma moção sobre o processo de saída da União Europeia".