Actualidade

A Câmara Municipal de Almada disponibilizou um espaço no quartel dos Bombeiros Voluntários para servir uma refeição quente e permitir a pernoita dos sem-abrigo durante a vaga de frio, anunciou hoje a vereadora da Intervenção Social, Teodolinda Silveira.

"Temos uma equipa da rua diurna a percorrer os sítios onde se encontram habitualmente os sem-abrigo, informando-os de que podem ter uma refeição quente e pernoitar em instalações dos Bombeiros Voluntários de Almada durante a vaga de frio dos próximos dias, na sequência dos avisos da Proteção Civil e do Instituto Português do Mar e da Atmosfera", disse à agência Lusa a vereadora socialista.

Segundo Teodolinda Silveira, trata-se de uma resposta pontual, criada no âmbito do Núcleo de Planeamento de Integração de Sem-Abrigo de Almada (NPISAA), que é disponibilizada para os cerca de 60 sem-abrigo do concelho, a exemplo do que já aconteceu no ano passado, em que oito pessoas sem-abrigo pernoitaram no quartel dos Bombeiros Voluntários de Almada (distrito de Setúbal).