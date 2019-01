Actualidade

A companhia de seguros Fidelidade concluiu a compra de 51% da seguradora peruana La Positiva, um negócio de 93,5 milhões de euros que reforça a internacionalização da empresa portuguesa e marca a sua entrada no mercado latino-americano.

"A conclusão deste processo de aquisição é mais um passo na consolidação da estratégia de internacionalização da Fidelidade, aproveitando o potencial de crescimento económico sustentado do mercado peruano, marcando, também, o início da nossa expansão na América Latina", afirmou o presidente do Grupo Fidelidade, Jorge Magalhães Correia.

Referindo que esta entrada no mercado latino-americano lhe permite "diversificar o âmbito de atuação" e "desenvolver novas oportunidades para o crescimento do negócio", a seguradora portuguesa - detida em 85% pela multinacional chinesa Fosun e em 15% pela Caixa Geral de Depósitos (CGD) - destaca que a operação "tem ainda maior relevância porque ocorreu em plena concorrência com algumas das maiores companhias de seguros europeias e americanas".