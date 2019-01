Actualidade

Lisboa, 09 jan (Lisboa) - O novo concurso de reabilitação do antigo Liceu Camões, em Lisboa, "está pronto a arrancar", segundo o Ministério da Educação, que avançou à Lusa que o Governo pretende investir mais de 15 milhões de euros naquela escola centenária.

"A nova portaria de extensão de encargos, no valor de 15,2 milhões de euros (sem IVA), já está assinada pelos ministérios da Educação e das Finanças, pelo que o novo concurso está pronto a arrancar", revelou à Lusa o gabinete de imprensa do Ministério da Educação (ME).

A notícia surge na véspera de uma anunciada marcha lenta entre a escola e a Assembleia da República (AR) organizada pelos alunos, que pretendem alertar para a falta de condições do edifício e exigir obras.