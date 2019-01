Actualidade

Uma avioneta que descolou hoje do aeródromo de Tires, em Cascais, despenhou-se em Errezil, no País Basco, onde as equipas de resgate já recuperaram o corpo de um dos tripulantes, revelaram as autoridades locais.

O avião, um Piper, voava em direção ao aeródromo de Hondarribia, com dois tripulantes a bordo, quando foi perdido o contacto.

Pelas 15:45 (14:45 em Lisboa), as unidades de resgate da polícia e dos bombeiros bascos, localizaram os restos de uma avioneta que tinha partido de Cascais e que se despenhou no monte Ernio, perto de Errezil, provícia de Gipuzkoa, no país Basco, recuperando o corpo de um dos tripulantes (cuja identidade ainda não foi revelada pelas autoridades).