A avioneta que hoje descolou do aeródromo de Tires, em Cascais, e se despenhou no País Basco (Espanha) é de matrícula inglesa e levava dois ocupantes, disse à Lusa fonte aeronáutica portuguesa.

Segundo a mesma fonte, os ocupantes da aeronave - de quatro lugares - "são de nacionalidade estrangeira, possivelmente inglesa".

A avioneta despenhou-se em Errezil, no País Basco, onde as equipas de resgate já recuperaram o corpo de um dos tripulantes, revelaram as autoridades locais à agência espanhola EFE.