Actualidade

O diretor do Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), António Filipe Pimentel, deverá ir ao Parlamento explicar aos deputados porque é que deixará o cargo em junho, segundo um requerimento aprovado hoje pelos deputados.

Os deputados da comissão parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto aprovaram por unanimidade um requerimento apresentado pelo PSD para ouvir o diretor daquele museu, em data ainda a anunciar.

Na semana passada, depois de uma reunião da ministra da Cultura com diretores de museus e monumentos tutelados pela Direção-Geral do Património Cultural, António Filipe Pimentel anunciou ao jornal Público que deixará o cargo de diretor do MNAA em junho.