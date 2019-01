Actualidade

Há um ano no comando da missão da União Europeia na República Centro Africana, o general Hermínio Maio fez hoje um balanço "muito positivo", com 3400 militares formados, dos quais 1200 a participar em operações no território.

Em declarações à agência Lusa no dia em que completa um ano no comando da EUTM, uma força que agrega 187 militares de 12 países, 50 dos quais portugueses, o general do Exército português Hermínio Maio disse que "o balanço é muito positivo apesar das dificuldades que existem".

Foram já formados mais de 3400 militares das Forças Armadas da RCA (FACA), dos quais 1200 estão a participar em operações no terreno, prevendo-se para breve a formação de um novo batalhão de infantaria e um processo de recruta a iniciar em Bouar, a 420 quilómetros da capital, Bangui, onde está sediada a missão da EUTM.