Actualidade

A juíza do tribunal de Kempton Park, Joanesburgo, adiou para quinta-feira a decisão sobre o futuro do ex-ministro das Finanças moçambicano Manuel Chang, após considerar legal a sua detenção na África do Sul.

A legalidade do mandado de prisão foi discutida hoje, em detalhe e durante várias horas, no segundo dia de audiência do caso, pelo advogado sul-africano de defesa do dirigente moçambicano, Willie Vermeulen e a procuradora do Ministério Público sul-africano, Elivera Dreyer.

Após decidir em favor do Estado sul-africano, a juíza Sagra Subrayen adiou para esta quinta-feira a decisão sobre se Manuel Chang deve ou não aguardar em liberdade, mediante pagamento de caução à justiça sul-africana, a sua extradição para os Estados Unidos, onde é acusado de fraude, corrupção e lavagem de dinheiro.