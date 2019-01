Actualidade

A primeira sessão do julgamento do caso de violência doméstica entre o antigo ministro da Cultura Manuel Maria Carrilho e a apresentadora Bárbara Guimarães, agendada para hoje, foi adiada para 30 de janeiro, segundo fonte do tribunal.

A audiência estava agendada para as 14:00 de hoje, em Lisboa, tendo sido adiada para o dia 30, também às 14:00.

Manuel Maria Carrilho tinha sido absolvido há um ano do crime de violência doméstica e de 22 crimes de difamação.