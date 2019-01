Actualidade

A bolsa de Lisboa encerrou hoje com uma subida de 0,29% no índice PSI20 para 4.923,97 pontos e com a Pharol a registar ganhos de 8,57%.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 10 subiram, seis desceram e duas ficaram inalteradas. A Pharol liderou os ganhos e ficou a valer 0,19 euros por ação, depois de ter chegado a acordo com a sua participada brasileira Oi para o "encerramento e extinção de todo e quaisquer litígios judiciais e extrajudiciais", anunciou a empresa em comunicado.

No resto da Europa, Paris subiu 0,84%, Frankfurt 0,83%, Londres ganhou 0,66%, mas Madrid contrariou esta tendência e desceu 0,27%.