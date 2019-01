Actualidade

As salas de cinema portuguesas perderam quase um milhão de espectadores em 2018 e tiveram uma quebra de 3,3 milhões de euros de bilheteira face a 2017, revelou hoje o Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA).

De acordo com os dados estatísticos compilados pelo ICA sobre a exibição comercial de cinema em Portugal, no ano passado registaram-se 14,6 milhões de espectadores, ou seja, houve menos 920 mil bilhetes emitidos do que em 2017.

Quanto a vendas de bilheteira, a receita bruta desceu 4%, de 81,6 milhões de euros em 2017 para 78,3 milhões de euros em 2018.