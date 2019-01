Actualidade

O distrito de Bragança vai estar sob aviso meteorológico amarelo, devido ao frio, entre as 00:00 de quinta-feira e as 12:00 de sábado, um cenário que se repete nos restantes distritos do continente a partir das 00:00 de sexta-feira.

Segundo informação disponibilizada hoje pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a persistência de valores baixos da temperatura mínima justifica a ativação deste aviso, o menos grave e que corresponde a uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O aviso estará em vigor até às 12:00 de sábado em todos os distritos.