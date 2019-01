Actualidade

O município de Vila Nova da Barquinha anunciou hoje a conclusão das obras de valorização e arranjo paisagístico da ilha de Almourol, um investimento que assegura "melhores condições de segurança e conforto" aos visitantes do castelo.

Os trabalhos, que ficaram concluídos no final de 2018, centraram-se na melhoria das condições de acesso do público ao castelo, na requalificação do coberto vegetal, na requalificação da margem direita e na colocação de um palco para espetáculos dentro do castelo, monumento nacional que anualmente recebe cerca de 70.000 visitantes.

Em declarações à agência Lusa, o presidente daquela autarquia do distrito de Santarém, Fernando Freire (PS), disse que as obras agora concluídas "reforçam a segurança da visitação e a qualidade da oferta, com a introdução de escadas de acesso, calçadas, sinalética e colocação de um palco para espetáculos, bem como a correção do coberto vegetal, libertando-a de espécies não autóctones e invasoras".