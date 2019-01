Incêndios

O tempo seco, apesar de frio, o combustível disponível nos solos e o uso do fogo para atividades humanas são algumas das explicações apontadas para os vários incêndios registados no distrito de Vila Real, segundo fontes da Proteção Civil.

Desde sexta-feira que se têm verificado algumas ocorrências de incêndios no distrito, apesar das baixas temperaturas que se fazem sentir. O helicóptero estacionado no centro de meios aéreos de Vila Real tem sido ativado diariamente para intervir no distrito transmontano e também nos distritos limítrofes.

O comandante distrital de operações de socorro, Álvaro Ribeiro, explicou que as temperaturas têm estado baixas, contudo "não tem havido precipitação e a humidade relativa chega a atingir os 40 ou 50%, o ar é muito seco, o que aliado ainda a alguns momentos em que há vento, facilita a progressão dos incêndios".