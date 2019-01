Actualidade

O presidente do PSD disse hoje que a sua convicção e a da direção é que a estratégia não tem de mudar, mas recusou responder sobre qualquer tema interno, rejeitando apenas que o PSD possa ser um partido "pequeno".

"Não foi debatido na comissão política nacional nenhum tema interno", afirmou repetidas vezes, perante as perguntas dos jornalistas, numa conferência de imprensa na sede nacional do partido, em Lisboa.

Rui Rio foi questionado sobre as palavras do antigo líder parlamentar do PSD, Luís Montenegro, que criticou a antiga presidente do partido, Manuela Ferreira Leite, por esta ter dito que preferia um pior resultado eleitoral do que o partido ser rotulado como de direita, mas escusou-se a comentar.