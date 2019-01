Actualidade

O presidente do PSD, Rui Rio, anunciou hoje o arranque formal da preparação do partido para as europeias, ainda sem candidatos, e a realização em 16 de fevereiro da primeira convenção nacional do Conselho Estratégico do partido.

Numa conferência de imprensa na sede nacional do PSD, em Lisboa, durante uma reunião da Comissão Política, Rui Rio anunciou que o secretário-geral, José Silvano, foi nomeado para começar a constituir e nomear a estrutura de campanha para as eleições europeias.

"Formalmente, o PSD arranca a partir agora no plano logístico, depois arrancará no plano político, para as eleições europeias", afirmou.