Actualidade

Um ataque de rebeldes das Forças Democráticas Aliadas (FDA) a uma posição do exército da República Democrática do Congo (RDCongo) provocou hoje a morte a sete civis e três militares, na região de Beni, no nordeste do país.

Segundo a Rádio França Internacional (RFI), o ataque ocorreu na manhã de hoje, na localidade de Maisasi, a norte de Beni, na província de Kivu Norte, assolada por uma epidemia de Ébola.

A região de Beni tem sido palco de frequentes ataques das FDA contra posições militares da RDCongo.