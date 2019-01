Actualidade

O presidente do PSD, Rui Rio, avisou hoje o Governo que o partido não estará disponível para aprovar "a correr" o plano nacional de investimentos do executivo, e criticou a baixa execução do anterior.

"Está em vigor neste momento um plano parecido, batizado em 2014 como Peti3+, e a esse plano de investimentos falta executar neste momento 80%", apontou Rui Rio, em conferência de imprensa na sede do partido, em Lisboa, durante a reunião da Comissão Política Nacional do PSD.

Segundo as contas do líder do PSD, o Governo executou até agora uma média de 300 milhões de euros, mas propõe-se executar no próximo plano 20 mil milhões em dez anos, seis vezes mais.