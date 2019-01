Actualidade

(CORREÇÃO E NOVO TÍTULO) Lisboa, 09 jan (Lusa) - O Conselho de Administração do Hospital de S. João, no Porto, pediu a renúncia de funções, confirmou hoje o Ministério da Saúde.

"O Ministério da Saúde teve conhecimento do pedido de renúncia do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de São João, na sequência do término do mandato a 31 de dezembro. É um mecanismo que está previsto na Lei", disse o Ministério em comunicado. (CLARIFICA QUE O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO APRESENTOU UM PEDIDO DE RENÚNCIA DE FUNÇÕES)

No documento, o Ministério diz que tem dialogado com o Conselho de Administração no âmbito da resolução do processo da ala de pediátrica, "reconhecendo o empenho do presidente em criar condições para a transferência dos doentes pediátricos para as instalações do hospital".