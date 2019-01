RCA

As negociações de paz entre representantes da República Centro-Africana (RCA) e de vários grupos armados vão começar no final de janeiro no Sudão, por iniciativa da União Africana (UA), anunciou hoje um representante desta organização no país.

"O Presidente Touadéra anunciou (...) a realização de um diálogo direto entre o Governo e os grupos armados, em 24 de janeiro de 2019, em Cartum, no Sudão, sob a égide da UA, no quadro da iniciativa africana", escreveu o representante da UA na RCA, Moussa B. Nebié, na rede social Twitter.

Dirigentes da Organização das Nações Unidas, da UA, da Comunidade dos Estados da África Central e dos países da região iniciaram na terça-feira uma visita a Bangui, capital da República Centro-Africana, para "relançar" as negociações de paz promovidas pela UA.