Actualidade

O Presidente da Coreia do Sul disse hoje que vai cooperar com a comunidade internacional para serem levantadas as sanções contra a Coreia do Norte, mas defendeu que esta deve dar "passos mais ousados e práticos para a desnuclearização".

"Medidas correspondentes deveriam ser concretizadas para facilitar a continuação dos esforços de desnuclearização da Coreia do Norte", acrescentou Moon Jae-in, citando, por exemplo, a aceitação dos Estados Unidos de um "regime de paz" e uma declaração formal que coloque um ponto final na Guerra da Coreia (1950-1953).

Moon Jae-in referiu-se ainda a dois projetos de cooperação entre os dois países no Monte Kumgang, na Coreia do Norte, e no complexo industrial de Kaesong, no norte da fronteira, foram suspensos na última década, juntamente com outros projetos semelhantes devido à pretensão norte-coreana de investir no seu programa nuclear.