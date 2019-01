Actualidade

A deputada do MPLA e filha do ex-Presidente angolano, 'Tchizé' dos Santos, assumiu hoje o objetivo de continuar o "legado" do pai, apesar da resistência que diz sentir em alguns setores do partido, desde setembro liderado por João Lourenço.

Em entrevista à Lusa, em Lisboa, Welwitschea 'Tchizé' dos Santos, a filha politicamente mais próxima de José Eduardo dos Santos, ex-Presidente da República (1979-2017) e ex-líder do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), reconhece que a sua intervenção ativa no partido, tem motivado contestação.

"Eu temo que, depois desta entrevista, possa chegar a Luanda e me seja instaurado um processo disciplinar dentro do partido e ser expulsa do Comité Central, por exemplo. E seria muito conveniente porque de acordo com a cultura do MPLA, os únicos que podem ser candidatos à presidência do partido são os membros do Bureau Político e os membros do Comité Central", afirmou.